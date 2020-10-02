【東證死機】東京證交所「死機」全日停市　日本金融廳下令迅速滙報

▲ 東京證交所周四（10月1日）因技術故障全日停市，日本金融廳下令迅速滙報

日本東京證券交易所周四（10月1日）因交易系統故障而宣布全日停市，為東京證交所自1999年5月交易全面電子化以來最嚴重的技術故障。日本交易所（JPX）集團解釋事件涉及交易系統硬件故障，系統出錯部分並未連接互聯網，強調並非受到網絡攻擊。

日本財務大臣麻生太郎在內閣會議後表示，日本金融廳將命令東京證券交易所，迅速滙報引發全日暫停交易的系統故障問題。

據日本傳媒報道，使用同一系統的福崗、名古屋和札幌交易所周四也停止交易全日，部分由券商自行經營的電子交易系統則繼續交易。報道續指，東證交易系統由富士通（Fujitsu）開發，2010年啟用，並在2015、19年改版。

交易所因技術故障而停止交易，雖非常見，但香港、美國等主要市場近年也曾因技術出錯而停止部分產品交易，港交所 （00388） 去年9月就因供應商提供的交易系統軟件出現問題，期指等衍生產品難以完成買賣，最終於午市宣布剎停期指等衍生品交易。

倫敦證券交易所（London Stock Exchange，簡稱LSE）去年8月16日也曾因交易服務系統疑出問題，導致富時100、富時250相關指數成分股開市時間延遲80分鐘。

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編輯：麥德銘