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【樓市熱話】大學畢業30年被兒子質問 「爸爸為什麼你沒物業？」

環球政經 16:50 2020/10/02

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要在香港置業一點也不容易，不少大學生一畢業就要肩負起一身學債，還要想辦法成家立室，成功置業有個家。有網民指自己已經成為別人的父親，距離大學畢業已經有30年，但還沒有自己的物業。

【網民熱話】疫情下悟買好單位的重要 網民：有車比較重要【下一頁

樓主最近被剛進大學的兒子質問，為什麼大學畢業30年都沒有自己物業，令樓主相當尷尬，不懂應對。有網友表示一定是樓主年輕時候不懂理財，也沒有投資概念，才落得如此下場。

【網民熱話】月供1.3萬元自住樓 網民：月入5萬的生活態度應如何？【下一頁

此外也有網友指，樓主可以借著自己理財失敗的故事，激勵自己的兒子好好理財，發奮向上上車，不要像父親一樣失敗。聽起來好像相當有道理，但卻令人感到一陣心酸。

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責任編輯：翁嘉陽

 

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