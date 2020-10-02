【歐洲第二波疫情】法國增近1.4萬確診 巴黎酒吧或停業

歐洲的第二波新冠肺炎疫情惡化，法國的確診數字持續上升，周四（1日）再增近1.4萬宗新冠肺炎病例。法國政府警告，如巴黎疫情趨勢未能緩和，將由下周一（5日）起將巴黎列為疫情最高警戒區，再強制巴黎的酒吧餐廳停業。

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彭博社報道，法國周四再增加13,970宗新冠肺炎病例，過去7日的平均每日病例為11,467宗，疫情仍未有受控趨勢。在過去兩個月期間，法國的新冠肺炎病例增幅為歐洲最高。9月的新冠患者死亡人數更大幅增加2倍。

法國衛生部長韋朗（Olivier Veran）表示，目前確診人數及深切治療部患者數量已超出最高警報的水平。他警告如果巴黎維持目前的疫情趨勢，政府在別無選擇的情況下，只能宣布下周一起將巴黎及鄰近郊區列為最高警戒區，屆時當地的酒吧及餐廳都要關閉停業。

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法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周四表示，目前不可能明確指出疫情能於何時結束。他更預計明年3月至4月也未必可廣泛接種疫苗，認為民眾要長時間與病毒共存。

但馬克龍政府計劃收緊限制措施，卻遭到地方政府的反對。里昂市長杜塞（Gregory Doucet）指出，要求當地酒吧餐廳每晚10時關閉的命令似乎不合適（doesn’t seem appropriate）。杜塞與法國總理卡斯泰（Jean Castex）會面後，更呼籲放寬餐飲業關門時間，改為收緊其餘防疫措施。

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責任編輯：鄭錦玲

▲ 法國政府警告如巴黎的新冠肺炎疫情趨勢未能緩和，將由下周一起將巴黎列為疫情最高警戒區。