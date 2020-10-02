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【十一市道】酒吧中秋生意增逾1成　惟酒樓生意仍受制於4人一枱限制

商業 16:33 2020/10/02

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一連4日的「10.1」連假昨日開展，港人外出消費意慾大增，酒吧業中秋生意表現理想。然而，有酒樓指由於仍受制於4人一枱限制，生意仍未見起色。

【中秋節】4連假酒店業迎「小陽春」　惟憂假期完結入住率即跌

香港酒吧業協會副主席錢雋永表示，受惠於節日氣氛帶動，酒吧業昨日表現不俗，在限制一半入座率的情況下，入座率爆滿，料業界整體生意比重新開業後增加１至２成，又指對未來數天的生意表現感正面。

他又提到，客人大多也很自律，到訪的以2位多，只有小部份為群組而需要分枱坐。但由於在限聚令規限下未能一大班人慶祝，故今年的人均消費略遜往年，只有約300元。

雖昨日有一間酒吧涉嫌違規通宵營業，但錢相信，只屬零星個案，絕大部份業者都嚴格遵守限制措施，故期望港府可盡快再放寬謍業時間至凌晨２時。

連假無助刺激酒樓生意

酒吧表現理想，但中式餐館卻未能力挽狂瀾。「喜盈樓」負責人趙敬麟指，昨日早秋生意只有去年３成，遜於預期。由於仍受４人限聚令影響，４日連假對酒樓的幫助不太大，至於餘下的假日亦只有兩、三張訂座，他坦言仍處於「等死」狀況，又指再加推優惠亦是無補於事，「因由疫情起已經開始減價」。他冀港府可盡快放寬至每枱８人，生意才會見起色。

【十一市道】西餐廳及火鍋店訂枱跌　港人多詢問外賣不願分枱

【零售寒冬】8月零售跌13.1%　跌幅收窄是假象？

記者: 蘇穎琪

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