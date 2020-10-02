  • 28°C
香港時間 : 20201002日 (五) 18:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Google新品】新智能揚聲器Nest Audio　取代Google Home

科技 17:45 2020/10/02

分享：

Google日前舉行Launch Night In發佈會，公布多項新硬體產品，其中就包括最新的智能家居揚聲器產品Nest Audio。

Google Home智能揚聲器推出至今已有4年，不過北美市場的普及率遠高於香港。Google日前舉行Launch Night In發佈會，公布多項新硬體產品，其中就包括最新的智能家居揚聲器產品Nest Audio。

Google 智能家居開發者活動　下周三線上舉行

Nest Audio旨在取代中階智能揚聲器Google Home，兩者大小差不多，同樣設有4個指示燈，但改成圓柱直立式設計，而外層亦會採用布料包裹，並有不同顏色可供選擇。

在音響規格方面，Nest Audio配備19mm高音單體和75mm的中音單體，比起上一代的音量提升75%，低音效果也改善50%。此外，Nest Audio搭載A53 1.8GHz 四核心處理器及機器學習晶片引擎，運算效能可達每秒1兆位元（TeraOPS），讓Google Assistant的操作毋須透過雲端，而是在Nest Audio上運作。用戶只要以「Hey Google」口令就能操控，例如要求裝置從串流服務中播放心愛的歌曲、啟動Google Duo通話或檢視Google行事曆。

另外，Nest Assistant可根據分析房間的環境聲音自行調節音量，確保用戶能清楚聽見音樂。用戶可以購買多部Nest Audio放在家中不同的房間內，只需透過語音指令，即可將音樂由一間房間轉換至另一房間繼續播放。而兩部Nest Audio連接後，更可呈現立體音效。而服務方面，則預設支援Youtube Music、Spotify音樂、以及Philips Hue智慧燈泡等。

【抵抗壟斷】印度擬推自家Apps商店　取代App Store、Google Play

【Google訴訟】Sonos再起訴Google侵權　涉5項專利

Nest Audio售價為99美元（約港幣767元)，預計將於下周一（5日）正式推出。不過，新系統暫時只支援繁體中文（台灣）的Google Assistant語音助理，預計未必會在本港市場推出。

責任編輯：施雯雯

相關文章

【抵抗壟斷】印度擬推自家Apps商店　取代App Store、Google Play
今日
【抵抗壟斷】印度擬推自家Apps商店　取代App Store、Google Play
【Google訴訟】Sonos再起訴Google侵權　涉5項專利
2020/10/01
【Google訴訟】Sonos再起訴Google侵權　涉5項專利
Google推出咪嘴挑戰　邀用家助訓練漸凍症患者專用AI模型
2020/09/28
Google推出咪嘴挑戰　邀用家助訓練漸凍症患者專用AI模型
Google Meet優惠後日結束　免費版會議限制60分鐘
2020/09/28
Google Meet優惠後日結束　免費版會議限制60分鐘
Google研新功能　助用戶自動清理「一次性密碼」訊息
2020/09/29
Google研新功能　助用戶自動清理「一次性密碼」訊息
家居 壟斷 北美市場 雲端 Apps商店 Google Philips App Store Google Play YouTube

下一篇文章

【違反合約】蘋果起訴加拿大回收商　暗自轉售iPhone、iPad賺錢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Apple大縮水】iPhone 12將不再附送耳機　iOS 14.2疑改系統文字　
【Apple大縮水】iPhone 12將不再附送耳機　iOS 14.2疑改系統文字　
【中美角力】中芯國際受制裁　半導體廠商將暫停出貨
【中美角力】中芯國際受制裁　半導體廠商將暫停出貨
【行業揭秘】Amazon內部文件爆　自動化倉庫工傷率更高
【行業揭秘】Amazon內部文件爆　自動化倉庫工傷率更高
針對嚴苛環境工作用家　三星推「三防」平板Galaxy Tab Active3
針對嚴苛環境工作用家　三星推「三防」平板Galaxy Tab Active3
【iPhone 12】再傳iPhone 12價格、預購時間　5G版最平5400元入手
【iPhone 12】再傳iPhone 12價格、預購時間　5G版最平5400元入手
【又爆醜聞】內地遊戲《原神》被揭竊玩家私隱　反作弊機制出事
【又爆醜聞】內地遊戲《原神》被揭竊玩家私隱　反作弊機制出事