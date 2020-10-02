【Google新品】新智能揚聲器Nest Audio　取代Google Home

▲ Google日前舉行Launch Night In發佈會，公布多項新硬體產品，其中就包括最新的智能家居揚聲器產品Nest Audio。

Google Home智能揚聲器推出至今已有4年，不過北美市場的普及率遠高於香港。Google日前舉行Launch Night In發佈會，公布多項新硬體產品，其中就包括最新的智能家居揚聲器產品Nest Audio。

Google 智能家居開發者活動 下周三線上舉行

Nest Audio旨在取代中階智能揚聲器Google Home，兩者大小差不多，同樣設有4個指示燈，但改成圓柱直立式設計，而外層亦會採用布料包裹，並有不同顏色可供選擇。

在音響規格方面，Nest Audio配備19mm高音單體和75mm的中音單體，比起上一代的音量提升75%，低音效果也改善50%。此外，Nest Audio搭載A53 1.8GHz 四核心處理器及機器學習晶片引擎，運算效能可達每秒1兆位元（TeraOPS），讓Google Assistant的操作毋須透過雲端，而是在Nest Audio上運作。用戶只要以「Hey Google」口令就能操控，例如要求裝置從串流服務中播放心愛的歌曲、啟動Google Duo通話或檢視Google行事曆。

另外，Nest Assistant可根據分析房間的環境聲音自行調節音量，確保用戶能清楚聽見音樂。用戶可以購買多部Nest Audio放在家中不同的房間內，只需透過語音指令，即可將音樂由一間房間轉換至另一房間繼續播放。而兩部Nest Audio連接後，更可呈現立體音效。而服務方面，則預設支援Youtube Music、Spotify音樂、以及Philips Hue智慧燈泡等。

【抵抗壟斷】印度擬推自家Apps商店 取代App Store、Google Play

【Google訴訟】Sonos再起訴Google侵權 涉5項專利

Nest Audio售價為99美元（約港幣767元)，預計將於下周一（5日）正式推出。不過，新系統暫時只支援繁體中文（台灣）的Google Assistant語音助理，預計未必會在本港市場推出。

責任編輯：施雯雯