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【特朗普確診】特朗普年紀大、過肥 恐增染併發症風險

環球政治 16:28 2020/10/02

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【特朗普確診】特朗普年紀大、過肥 恐增染併發症風險

美國總統特朗普（Donald Trump）與太太梅拉尼婭（Melania Trump）確診感染新冠肺炎，梅拉尼婭指，特朗普與她的情況良好，二人正接受治療及隔離。不過，有醫生憂慮，由於特朗普年紀大，加上特朗普過肥，或增加感染新冠肺炎帶來的併發症的風險。

醫學期刊《刺針》（The Lancet）早前刊登的研究指，新冠肺炎整體死亡率約為1.4%，但70歲至79歲患者的死亡率則高達8.6%。

英國《衛報》報道指，澳洲聖文森特醫院（St Vincent's Hospital）深切治療部醫生狄克遜（Barry Dixon）指，如果特朗普在感染新冠肺炎的同時，亦感染肺炎，會大大增加死亡的機率。

醫生證特朗普病情穩定 留在白宮治療  【下一頁】

專家指拜登有染疫風險 呼籲盡快做檢測 【下一頁】

狄克遜指，特朗普年紀大、過胖亦增加他感染併發症的風險。狄克遜補充指，其他高風險因素亦包括吸煙、患有糖尿病或心臟病等。

美國白宮6月曾公布現年74歲的特朗普的驗身報告。報告結果顯示，特朗普體重為244磅（約110.7公斤），較上次體檢結果重1磅。

而按照特朗普約1.9米的身高計算，特朗普的身高體重指數（BMI）為30.5，仍然屬於「肥胖」（obese）。

特朗普確診新冠肺炎 誰打理美國政府？ 【下一頁】

倘特朗普病逝怎辦？歷史上有無總統候選人身故？ 【下一頁】

白宮醫生康利指，特朗普與梅拉尼婭的情況良好，預期特朗普在治療過程會繼續履行職責，而不受病情干擾。康利更表示會就未來的任何事態發展作出通報。

不過，狄克遜指，不少新冠肺炎患者首周僅出現非常輕微的徵狀，但在染疫的第二周情況往往會急速惡化。狄克遜指出，英國首相約翰遜（Boris Johnson）的情況亦是類似。

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【特朗普確診】特朗普年紀大、過肥 恐增染併發症風險

責任編輯：林嘉莉

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