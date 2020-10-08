  • 25°C
香港時間 : 20201008日 (四) 10:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【澳門黃金周】澳門十一黃金周首6日旅客挫87%　濠賭股全線跌（第三版）

即市財經 10:20 2020/10/08

分享：

澳門9月賭收跌9成，以金額和按年跌幅計都已是半年最佳。

澳門8月起有限度接受珠海、廣東居民以自由行簽注入境，澳門9月23日更向中國內地居民「解禁」，惟十一黃金周下澳門旅遊業未見明顯起色。澳門公布十一黃金周旅客數據，首6日旅客總人數達12萬，按年跌86.6%，其中內地客累計錄得11.2萬人次，按年跌84.8%。

濠賭股今日表現疲弱，多隻股份見1個月低。截至上午10時17分，兩大藍籌賭股金沙 （01928） 及銀娛 （00027） 分別跌3%及2.1%；美高梅（02282）跌2.4%；澳博（00880）跌2.3%，永利 （01128） 走低3.1%，新濠（00200）軟1.9%。

澳門9月博彩收入如預期未有太大起色，單月賭收按年跌90%至22.11億澳門元，雖然以金額和按年跌幅計，都是自4月以來最佳表現，惟表現令券商失望。總結首9個月博彩收入數據，澳門年內賭收按年跌82.5%至386.05億元澳門元。

賀一誠：澳門旅遊業復甦較慢

澳門現時已接受全國居民以旅遊簽注入境，但內地旅客須先提交核酸檢測證明，當局也未復辦電子辦證服務，澳門特區行政長官賀一誠此前坦言，澳門旅遊業復甦比較緩慢。

至於何時放寬對由香港入境訪客的防疫要求，賀一誠稱，待香港被國家列為低風險地區後，才會考慮恢復兩地人員正常往來，又指香港是澳門第二主要旅客來源，一直希望與香港恢復通關，惟須考慮疫情風險。

（第二版：更新股價表現及黃金周數據）

相關文章：

【濠賭股】澳博指黃金周表現未如理想　上葡京開幕時間未定

澳門9月博彩收入料小幅好轉　分析料縱恢復自由行難出現V彈

【濠賭股】路透：內地限資金外流數十億美元從澳門撤離　

【澳門自由行】9月23日全國解禁　賀一誠：無意設人數限制但未感樂觀

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！立即行動

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https：//bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

編輯：麥德銘

香港股票 新濠國際（00200） 永利澳門（01128） 美高梅中國（02282） 銀河娛樂（00027） 澳博控股（00880） 澳門博彩股 博彩 賀一誠 澳門

上一篇文章

【港股市況】恒生指數早段跌逾百點　蘋果發布會前手機設備股續熱炒（不斷更新）

下一篇文章

【三星電子】三星預測第三季盈利增長升58%　新手機Note 20、Galaxy Z Fold 2銷情帶動
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻上市】螞蟻集團IPO盡顯身價　參加路演要「填表自薦」　對投行亦有特別要求
【螞蟻上市】螞蟻集團IPO盡顯身價　參加路演要「填表自薦」　對投行亦有特別要求
【新股IPO】卓越商企服務6989今起招股入場費1.08萬 引騰訊京東作基投（第二版）
【新股IPO】卓越商企服務6989今起招股入場費1.08萬 引騰訊京東作基投（第二版）
【美股市況】 道指收市升530點　市場憧憬特朗普有其他刺激經濟措施（不斷更新）
【美股市況】 道指收市升530點　市場憧憬特朗普有其他刺激經濟措施（不斷更新）
【恒指夜期】美國研再對騰訊出手 夜期續漲70點 升幅一度蒸發（不斷更新）
【恒指夜期】美國研再對騰訊出手 夜期續漲70點 升幅一度蒸發（不斷更新）
【新股IPO】卓越商企服務6989首日招股火熱　孖展372億超購115倍
【新股IPO】卓越商企服務6989首日招股火熱　孖展372億超購115倍
【iPhone12】iPhone 12發布會13日舉行　4款新機型傳機價5,062港元起跳【附價目表】
【iPhone12】iPhone 12發布會13日舉行　4款新機型傳機價5,062港元起跳【附價目表】