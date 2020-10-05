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【澳門黃金周】澳門十一首三日旅客挫87%　主要濠賭股近全線跌（第二版）

即市財經 10:23 2020/10/05

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澳門9月賭收跌9成，以金額和按年跌幅計都已是半年最佳。

澳門8月起有限度接受珠海、廣東居民以自由行簽注入境，惟9月博彩收入如預期未有太大起色，單月賭收按年跌90%至22.11億澳門元，以金額和按年跌幅計，都是自4月以來最佳表現。澳門9月23日向中國內地居民「解禁」，惟十一黃金周下澳門旅遊業未見明顯起色，十一黃金周首3日共有5.83萬人次訪澳旅客，按年跌87.2%。

澳門旅遊局昨公布，十一黃金周首3日共有5.83萬人次訪澳旅客，按年跌87.2%，其中內地旅客5.5萬人次，按年減少86.1%。單計10月3日，訪澳旅客2.07萬人次，按年急挫87.2%，其中內地旅客1.96萬人次，減少85.9%。

濠賭股今日表現疲弱，截至9時46分，澳博 （00880） 及銀娛 （00027） 分別跌1.1%及1.3%；美高梅 （02282） 挫1.9%；永利 （01128） 走低2.1%；新濠 （00200） 更插3.5%。

總結首9個月博彩收入數據，澳門年內賭收按年跌82.5%至386.05億元澳門元。

賀一誠：澳門旅遊業復甦較慢

澳門現時已接受全國居民以旅遊簽注入境，但內地旅客須先提交核酸檢測證明，當局也未復辦電子辦證服務，澳門特區行政長官賀一誠此前坦言，澳門旅遊業復甦比較緩慢。

至於何時放寬對由香港入境訪客的防疫要求，賀一誠稱，待香港被國家列為低風險地區後，才會考慮恢復兩地人員正常往來，又指香港是澳門第二主要旅客來源，一直希望與香港恢復通關，惟須考慮疫情風險。

（第二版：更新股價表現及黃金周數據）

相關文章：

澳門9月博彩收入料小幅好轉　分析料縱恢復自由行難出現V彈

【濠賭股】路透：內地限資金外流數十億美元從澳門撤離　

【澳門自由行】9月23日全國解禁　賀一誠：無意設人數限制但未感樂觀

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編輯：麥德銘

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