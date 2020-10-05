【澳門黃金周】澳門十一旅客跌88.5%　主要濠賭股近全線跌（第二版）

▲ 澳門9月賭收跌9成，以金額和按年跌幅計都已是半年最佳。

澳門8月起有限度接受珠海、廣東居民以自由行簽注入境，惟9月博彩收入如預期未有太大起色，單月賭收按年跌90%至22.11億澳門元，以金額和按年跌幅計，都是自4月以來最佳表現。澳門9月23日向中國內地居民「解禁」，惟十一黃金周首日，澳門訪客人數僅1.55萬人，按年大跌88.5%。

濠賭股今日表現疲弱，截至9時46分，澳博 （00880） 及銀娛 （00027） 分別跌1.1%及1.3%；美高梅 （02282） 挫1.9%；永利 （01128） 走低2.1%；新濠 （00200） 更插3.5%。

澳門官方數字顯示，昨日1.55萬名入境澳門旅客中，1.45萬名為內地旅客，絕大部分經關閘邊檢站、路氹城邊檢站入境。

總結首9個月博彩收入數據，澳門年內賭收按年跌82.5%至386.05億元澳門元。

澳門現時已接受全國居民以旅遊簽注入境，但內地旅客須先提交核酸檢測證明，當局也未復辦電子辦證服務，澳門特區行政長官賀一誠坦言，澳門旅遊業復甦比較緩慢。

至於何時放寬對由香港入境訪客的防疫要求，賀一誠稱，待香港被國家列為低風險地區後，才會考慮恢復兩地人員正常往來，又指香港是澳門第二主要旅客來源，一直希望與香港恢復通關，惟須考慮疫情風險。

（第二版：更新股價表現）

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編輯：麥德銘