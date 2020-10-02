【新冠肺炎】若特朗普和彭斯同染疫倒下 代理總統權力將引憲法危機

美國總統特朗普確診新冠肺炎。有外國傳媒引述學者指，若特朗普和副總統彭斯（Mike Pence）均染病而未能執行職務，代理總統權力所屬，將引發美國憲法危機。

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根據美國憲法第25條修正案，特朗普可在有需要情況下，將權力移交副總統彭斯，康復後可隨時收回權力。倘若副總統亦同時染疫而未能履行職務，根據法律的繼承權力順序，將由眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）接任。

白宮醫生發聲明 特朗普治療期間將如常履行職務【下一頁】

雖然憲法有指示，將眾院議長列為接掌總統職位的人選，但密西根州立大學法學教授克爾特（Brian Kalt）指出，憲法並無提供確實程序，定義總統「無能力」履行職務。這個模糊界線，可能會引發特朗普和彭斯，或他們的代理律師，與眾院議長同時宣稱自己有能力擔任「總統」的情況。

克爾特又指，即使總統位置懸空僅僅數小時，對國家也是極危險的事，若特朗普和彭斯都無法履行職務，無人能援引憲法第25條修正案。

不過目前為止，根據白宮醫生康利（Sean Conley）發的聲明，指出特朗普情況穩定，能如常執行總統職務。

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