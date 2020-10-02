Tesla本年第二次大幅降價　國產Model 3低至24.99萬人民幣

特斯拉﹙Tesla﹚早前於電池日才宣佈，由於掌握新電池技術，能有效將成本降低，因此將推出低價電動車，惠及市場。除了將開發廉價電動車市場外，根據內媒報導，特斯拉中國10月1日發布消息，由中國製造的Model 3標準續航升級版將減價。在補貼後，售價將為為24.99萬元人民幣 ,而中國製造的Model 3長續航後輪驅動版補貼後售價為30.99萬元。

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翻查過往紀錄，這是特斯拉於2020年5月1日，年內的第二次降價。在本次降價之前，Model 3標準續航升級版補貼前售價由32.38萬元降價至29.18萬元。

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除了宣佈補貼之外，特斯拉中國同時宣佈，由於特斯拉軟件技術和效能的進步，Model3標準續航升級版更新後的續航力比原先多出20公里以上，續航總里程達到468公里，最高時速則為225公里/小時，百公里加速時間為5.6秒。

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責任編輯：翁嘉陽