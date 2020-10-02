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【特朗普確診】研究：「假新聞終極傳播者」 盤點出位言論

環球社會熱點 15:59 2020/10/02

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美國康乃爾大學周四（1日）公布的研究指出，美國總統特朗普是新冠肺炎疫情不實資訊的終極傳播者。

美國大選即將在11月3日舉行，但競逐連任的總統特朗普和夫人梅拉尼婭竟在大選前1個月確診新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）。美國康乃爾大學周四（1日）公布的研究指出，美國總統特朗普是新冠肺炎疫情不實資訊的終極傳播者（the world’s biggest spreader of coronavirus misinformation）。

研究分析全球3800萬篇關於新冠肺炎的英文新聞文章，研究疫情下假新聞、不實資訊氾濫的情況。研究人員指出，近38%的不實資訊（misinformation conversation）來自特朗普宣揚的、未經證實的新冠肺炎「神奇療法」（miracle cures）；又在毫無證據情況下形容疫情為民主黨的騙局（Democratic Party hoax），旨在拉他下馬。

【特朗普確診】專家指拜登有染疫風險 呼籲盡快做檢測【下一頁】

【特朗普確診】原定競選活動遍5州 料染疫打亂安排【下一頁】

研究亦發現，特朗普散播得最厲害的假消息，要數他建議注射消毒劑抗疫，以及用羥氯喹治療。另外，特朗普關於新冠肺炎疫情的陰謀論，謊稱病毒是中國武漢實驗室有意或無意釋放的生化武器（ Covid-19 was a bio-weapon that was “intentionally or accidentally released by a laboratory in Wuhan, China.”），亦是眾多氾濫的假消息中，影響範圍較廣的一條。

報道指，特朗普大部分不實消息都在白宮記者會上發布。他一度在4月暫停舉行記者會，因其顧問團隊告知，其記者會有損他的民意。特朗普形容他的記者會收視高，非常成功。

【特朗普確診】醫生證特朗普病情穩定 留在白宮治療【下一頁】 

【特朗普確診】倘特朗普病逝怎辦？歷史上有無總統候選人身故？【下一頁】

責任編輯：葉芷樺
 

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