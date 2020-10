【特朗普確診】研究：「假新聞終極傳播者」 盤點出位言論

▲ 美國康乃爾大學周四(1日)公布的研究指出,美國總統特朗普是新冠肺炎疫情不實資訊的終極傳播者。

美國大選即將在11月3日舉行,但競逐連任的總統特朗普和夫人梅拉尼婭竟在大選前1個月確診新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)。美國康乃爾大學周四(1日)公布的研究指出,美國總統特朗普是新冠肺炎疫情不實資訊的終極傳播者(the world’s biggest spreader of coronavirus misinformation)。

研究分析全球3800萬篇關於新冠肺炎的英文新聞文章,研究疫情下假新聞、不實資訊氾濫的情況。研究人員指出,近38%的不實資訊(misinformation conversation)來自特朗普宣揚的、未經證實的新冠肺炎「神奇療法」(miracle cures);又在毫無證據情況下形容疫情為民主黨的騙局(Democratic Party hoax),旨在拉他下馬。

研究亦發現,特朗普散播得最厲害的假消息,要數他建議注射消毒劑抗疫,以及用羥氯喹治療。另外,特朗普關於新冠肺炎疫情的陰謀論,謊稱病毒是中國武漢實驗室有意或無意釋放的生化武器( Covid-19 was a bio-weapon that was “intentionally or accidentally released by a laboratory in Wuhan, China.”),亦是眾多氾濫的假消息中,影響範圍較廣的一條。

報道指,特朗普大部分不實消息都在白宮記者會上發布。他一度在4月暫停舉行記者會,因其顧問團隊告知,其記者會有損他的民意。特朗普形容他的記者會收視高,非常成功。

責任編輯:葉芷樺