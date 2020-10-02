【香港樓市】瑞銀報告：香港樓市泡沫減　全球泡沫排名跌至第四（附全球名單）

▲ 瑞銀財富管理最新調查認為香港樓市仍具泡沫，但較去年排名跌一級

香港樓市在新冠病毒疫情下價格未有大幅波動，瑞銀財富管理發布「2020年全球房地產泡沫指數」，香港樓市在全球25個主要金融中心間仍具泡沫風險，但評分較去年下滑，泡沫排名也跌一級至第4位，低於德國慕尼黑、法蘭克福和加拿大多倫多。

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香港樓市在2018年同一主題報告中，曾被列為樓市泡沫風險最高的金融中心，但過去兩年間排名下跌，但以瑞銀財富管理標準，香港是亞洲區唯一具有樓市泡沫的城市，區內新加坡樓市就被評為處於「合理價值」、日本東京樓市就被評為「被高估」，報告未有列入中國內地城市為評分範圍內。

瑞銀財富管理認為今年全球有7個城市具樓市泡沫風險，除了慕尼黑、法蘭克福、多倫多和香港，尚有巴黎、阿姆斯特丹和蘇黎世，當中蘇黎世首次被列入具樓市泡沫風險，而溫哥華就由去年被評為具樓市泡沫，變為「樓市被高估」。

其他城市方面，瑞銀財富管理認為倫敦、紐約樓市都被高估，而芝加哥就連續三年被評為「樓市被低估」，為榜上唯一被認為樓市過低的城市。

瑞銀財富管理指，樓市在疫情下表現相對理想，樓價受惠於政府刺激、抵押貸款援助和低利率等多個因素支持，惟在家辦公變得普遍、家庭收入受壓，認為市區樓價價格升勢難以持續。

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編輯：麥德銘