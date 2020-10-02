【能源技術】Apple研氫電池專利　電腦產品可幾週不用充電

▲ Apple正研究一種容易攜帶且經濟效益更高的氫燃料電池，預計該類電池，可以讓Macbook，iPad等設備的電量可以維持幾天，甚至幾天不用充電。

Apple（蘋果）近年產品革新情況讓人失望，但近日就有報導指，Apple正研究一種容易攜帶且經濟效益更高的氫燃料電池，預計該類電池，可以讓Macbook，iPad等設備的電量可以維持幾天，甚至幾天不用充電。

根據外媒Techradar報導，蘋果在專利申請書中指出，消費者希望電子產品製造商在可持續發展方面有革新，探索使用再生能源的可能性，如氫燃料電池，降低對化石燃料的依賴。為了加速實現綠色能源，大幅改善電池壽命，蘋果正申請將氫轉化為電能的「質子交換膜（PEM）燃料電池」專利，讓電池壽命更長並更環保。

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事實上，蘋果在2010年時，便有使用氫氣作為電池的想法。不過，蘋果也在專利中提到，設計一種可用於流動裝置，且具備足夠成本效益的氫電池非常具挑戰性。

報導指出，專利中顯示，除了使用氫氣之外，蘋果也有其他的選擇，例如固體氧化物燃料電池、熔融碳酸鹽燃料電池、直接甲醇燃料電池，鹼性燃料電池或其他類型的燃料電池。

總之，這項研究包含許多不同的可能的解決方案，但主要的想法都是將燃料電池堆將源燃料轉換為電能以發電，以產生電能並將其傳送到流動設備。

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責任編輯：李彥煒