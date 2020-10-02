【企業求生讀心術】出版市場縮小　日印刷商研「情緒字體系統」發揮讀心能力

▲ 出版市場不斷縮小，日本有業內人士嘗試轉型走向數碼化。

出版市場不斷縮小，據日本出版科學研究所（東京新宿區）統計，去年紙質出版市場錄1.236萬億日圓（約907.6億港元），較2018年下跌4％。從事書籍及雜誌等出版的大日本印刷，業務包括開發字體，例如日本著名的字典《廣辭苑》所常用的「秀英體」，而其便通過業務轉型，將字體數碼化，讓技術應用於出版以外的字幕上。

據《日經中文網》報道，大日本印刷與NHK旗下的科技公司NHK Technologies，合作開發「情緒字幕系統」，更定立目標，希望在2021年將系統應用在生活中。該系統目前內置約5,000個單詞，並會根據影像、聲音，分析及顯示符合單詞語境的字體，應用於字幕上。例如：當系統識別「高興」時，字體會變得圓潤。

【慳錢有方】麥當勞續推「Value Monday」 優惠總值逾200元

【十一好去處】西九文化區假日活動 爵士樂、中樂任你選

聽力差人士的福音

該公司正考慮與電視台及影片企業合作，將系統應用在節目製作上，讓老年人及有聽覺障礙的人，更容易體會節目的氣氛。現時將邀請有聽覺障礙的人使用該系統，通過反覆驗證、調整字體，以及進一步增加單詞，讓系統更準確表達講話者情緒。

責任編輯：馬意文