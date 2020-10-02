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【特朗普確診】拜登料周五做檢測 專家呼籲盡快做

環球政治 20:58 2020/10/02

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美國總統特朗普與太太梅拉尼婭（Melania Trump）確診感染新冠肺炎。鑑於特朗普周二才與民主黨總統候選人拜登進行總統辯論，有專家指，拜登恐有感染新冠肺炎的風險，呼籲拜登盡快做檢測。美國有線新聞網絡（CNN）引述消息指，拜登已安排於美國時間周五早上檢測。

拜登亦於Twitter發出帖文，祝願特朗普夫婦早日康復。

根據總統辯論委員會指引，所有有份出席首場總統電視辯論的人士，都需要因為有在場人士其後確診，而進行病毒檢測。

特朗普夫婦確診感染新冠肺炎 【下一頁】

特朗普感染新冠肺炎 美國大選怎進行？ 【下一頁】

CNN首席醫療記者古普塔（Sanjay Gupta）指，拜登在總統辯論當日，在台上與特朗普（Donald Trump）保持足夠遠的距離，兩人亦無握手，2人又分別前往總統辯論現場。

古普塔指，雖然特朗普與拜登可能沒有聚在一起，但拜登仍有感染新冠肺炎的風險，呼籲特朗普與拜登的競選團隊都去作檢測。

特朗普確診新冠肺炎 誰打理美國政府？ 【下一頁】

倘特朗普病逝怎辦？歷史上有無總統候選人身故？ 【下一頁】

與特朗普十分親近的助理希克斯（Hope Hicks）早前證實確診，希克斯有份陪伴特朗普前往總統辯論會場，當時曾被發現未戴口罩。特朗普與太太梅拉尼婭其後亦證實確診感染新冠肺炎。

現年31歲的希克斯是特朗普愛將，曾任白宮通訊總監，2018年離任，轉到霍士新聞集團任職，今年3月重返白宮，擔任特朗普顧問。

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責任編輯：林嘉莉

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