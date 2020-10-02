【特朗普確診】專家指拜登有染疫風險 呼籲盡快做檢測

美國總統特朗普（Donald Trump）與太太梅拉尼婭（Melania Trump）確診感染新冠肺炎。鑑於特朗普周三才與民主黨總統候選人拜登進行總統辯論，有專家指，拜登恐有感染新冠肺炎的風險，呼籲拜登盡快做檢測。

美國有線新聞網絡（CNN）首席醫療記者古普塔（Sanjay Gupta）指，拜登在總統辯論當日，在台上與特朗普保持足夠遠的距離，而且二人都是分別前往總統辯論現場，但認為拜登亦應盡快做檢測。

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古普塔指，雖然特朗普與拜登可能沒有聚在一起，但拜登仍有感染新冠肺炎的風險，呼籲特朗普與拜登的競選團隊都去作檢測。

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與特朗普十分親近的助理希克斯（Hope Hicks）早前證實確診，希克斯有份陪伴特朗普前往總統辯論會場，當時曾被發現未戴口罩。特朗普與太太梅拉尼婭其後亦證實確診感染新冠肺炎。

現年31歲的希克斯是特朗普愛將，曾任白宮通訊總監，2018年離任，轉到霍士新聞集團任職，今年3月重返白宮，擔任特朗普顧問。

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責任編輯：林嘉莉