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【違反合約】蘋果起訴加拿大回收商　暗自轉售iPhone、iPad賺錢

科技 16:50 2020/10/02

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蘋果公司今年1月，向加拿大公司Geep提出訴訟，指Geep違約轉售約10萬部iPhone、iPad和Apple Watch，使原本的產品無法拆解回收，行為形同盜竊。

iPhone、iPad每年推陳出新，不少用家亦經常換機，往往製造了不少電子廢物。蘋果公司（Apple）早於今年1月，向加拿大公司Geep提出訴訟，指Geep違約轉售約10萬部iPhone、iPad和Apple Watch，使原本的產品無法拆解回收，行為形同盜竊。案件近日才曝光。

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Geep表示這些行為均出自3名「流氓（rogue）」員工，在公司不知情的情況下進行，但蘋果反指涉事員工皆為該企高級管理人員。蘋果於訴訟文件中稱，在2015年1月至2017年12月期間，合共將531966部iPhone、25673部iPad和19277隻Apple Watch，送到Geep進行回收拆解。蘋果隨後對Geep的倉庫進行審計，卻發現蘋果與其他公司的存放量差距很大，再檢查所有已發貨的設計序號，多達18%、即103845件產品，竟在部分營運商的網絡上顯示活躍狀態，料被盜設備的數量遠超估計。

蘋果又指，Geep已證實至少有11766磅的蘋果設備，在未被銷毀前便離開了Geep。Geep亦表示，如果蘋果勝訴，該公司會向涉事3名員工追討賠償金和費用，因事件導致公司與蘋果終止合同，蒙受巨大的業務損失。

責任編輯：姚慧儀

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