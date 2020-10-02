【特朗普確診】妻子梅拉尼婭同染疫：我與特朗普情況良好

美國總統特朗普（Donald Trump）與太太梅拉尼婭（Melania Trump）確診感染新冠肺炎，特朗普在社交平台宣布自己確診新冠肺炎後，梅拉尼婭亦作相關宣布。梅拉尼婭形容，自己與特朗普的情況良好，她與特朗普會在家隔離。

梅拉尼婭在社交平台撰文：

「正如今年很多美國人民一樣，美國總統與我在證實新冠肺炎呈陽性後，正在家中隔離。我們感覺良好，我已押後所有即將進行的活動。請確保你們安全，我們會共同努力度過此時刻。」 （As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.）

特朗普早前亦在Twitter發帖文，宣布自己同梅拉尼婭確診新冠肺炎，會馬上接受治療。

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與特朗普十分親近的助理希克斯（Hope Hicks）早前證實確診，她有份陪伴特朗普前往總統辯論會場，當時曾被發現未戴口罩。

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責任編輯：林嘉莉