【特朗普確診】妻子梅拉尼婭同染疫：我與特朗普情況良好

美國總統特朗普(Donald Trump)與太太梅拉尼婭(Melania Trump)確診感染新冠肺炎,特朗普在社交平台宣布自己確診新冠肺炎後,梅拉尼婭亦作相關宣布。梅拉尼婭形容,自己與特朗普的情況良好,她與特朗普會在家隔離。

梅拉尼婭在社交平台撰文:

「正如今年很多美國人民一樣,美國總統與我在證實新冠肺炎呈陽性後,正在家中隔離。我們感覺良好,我已押後所有即將進行的活動。請確保你們安全,我們會共同努力度過此時刻。」

(As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.)