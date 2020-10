【特朗普確診】醫生證特朗普病情穩定 留在白宮治療

美國總統大選11月3日舉行,美國總統特朗普宣布與妻子梅拉尼婭一同確診新冠肺炎。特朗普醫生康利(Sean Conley)發聲明表示,特朗普與梅拉尼婭目前的狀況良好,會留於白宮接受新冠肺炎治療。

美媒報道,白宮醫生康利發表聲明,指他於周四(1日)晚得悉特朗普(Donald Trump)接受新冠肺炎病毒檢測後確診。但康利未有透露,特朗普確診後出現甚麼新冠肺炎症狀。

康利指特朗普夫婦的病情並無大礙:

總統及第一夫人目前都感覺良好,他們都計劃在這段時間留在白宮休養。

(The President and First Lady are both well at this time, and they plan to remain at home within the White House during their convalescence.)