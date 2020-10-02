【特朗普確診】白宮指特朗普症狀輕微 隔離期間繼續工作

▲ 醫生證實特朗普與梅拉尼婭目前的狀況良好，會留於白宮接受新冠肺炎治療。

美國總統大選11月3日舉行，美國總統特朗普宣布與妻子梅拉尼婭一同確診新冠肺炎。白宮指特朗普症狀輕微，隔離期間會如常工作。特朗普醫生康利（Sean Conley）亦表示，特朗普與梅拉尼婭目前的狀況良好，會留於白宮接受新冠肺炎治療。

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白宮僅稱特朗普的症狀輕微，未有多作解釋。美聯社及《紐約時報》分別引述消息指，特朗普有與傷風相似的症狀。

有白宮工作人員透露，特朗普並無失去工作能力，隔離期間會繼續工作。

白宮醫生康利較早時間發表聲明，指他於周四（1日）晚得悉特朗普（Donald Trump）接受新冠肺炎病毒檢測後確診。康利當時未有透露，特朗普確診後出現甚麼新冠肺炎症狀。

康利指特朗普夫婦的病情並無大礙：

總統及第一夫人目前都感覺良好，他們都計劃在這段時間留在白宮休養。 （The President and First Lady are both well at this time， and they plan to remain at home within the White House during their convalescence.）

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康利指他和白宮醫療團隊會繼續保持警惕，預期特朗普在治療過程會繼續履行職責，而不受病情干擾。康利更表示會就未來的任何事態發展作出通報。

《紐約時報》報道，特朗普的助手也未透露特朗普是否出現症狀，但留意到特朗普周四的聲音出現異常，比平時聽起來刺耳。但由於特朗普最近出席多場競選活動，因此不肯定這是否代表他身體出現問題。

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責任編輯：鄭錦玲