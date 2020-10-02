【特朗普確診】倘特朗普病逝怎辦？歷史上有無總統候選人身故？

上一篇文章
【特朗普確診】妻子梅拉尼婭同染疫：我與特朗普情況良好
新冠病毒疫情殺入美國政治頂層，美國總統特朗普亦確診感染新冠肺炎。特朗普雖一向身體健康，但年紀不輕，已74歲，美國總統大選在即，特朗普在為總統候選人一旦身故或喪失工作能力，事情將如何發展？
【特朗普確診】特朗普夫婦確診感染新冠肺炎【下一頁】
據美媒分析，政黨的政治委員會將選出新的人選，替代身故候選人。若離大選日太近，如在大選前一周出事故，則國會有權改變大選日期，以選出新的候選人。
回顧美國歷史，從未有總統候選人在大選日前身故。1912年10月底，共和黨副總統候選人James Sherman去世，職位結果大選時懸空，未有被替換。
後果難料，選舉人票可否轉移，各州規定不同，相信要由最高法院裁定後續處理。
這種情況美國史上發生過1次，是1872年的大選，敗選的是身故民主黨候選人，共和黨的格蘭特（Ulysses S. Grant）成功連任。
按美國憲法第20修正案，若候任總統（president-elect）在任期開始前身故，將由副總統接任職位。不過，何謂候任總統是有爭議的，屆時料要由最高法院作裁決。
【特朗普確診】特朗普感染新冠肺炎 美國大選怎進行？【下一頁】
責任編輯：林建忠