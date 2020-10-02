【特朗普確診】倘特朗普病逝怎辦？ 留意4個關鍵日子
新冠病毒疫情殺入美國政治頂層，美國總統特朗普亦確診感染新冠肺炎。特朗普雖一向身體健康，但年紀不輕，已74歲，美國總統大選在即，特朗普在為總統候選人一旦身故或喪失工作能力，事情將如何發展？以下幾個關鍵日子值得留意。
- 11月3日（大選投票日）
據美媒分析，若特朗普（Donald Trump）於大選投票日前不幸身亡，共和黨旗下政治委員會將首先選出新的人選，替代身故候選人，而極大可能由副總統彭斯（Mike Pence）頂上。
若離大選日太近，如在大選前一周出事故，則國會有可能介入，並改變大選日期，讓共和黨有更多時間選出新的候選人。
回顧美國歷史，從未有總統候選人在大選日前身故。1912年10月底，共和黨副總統候選人舒曼（James Sherman）去世，其職位到大選時仍然懸空，未有接替人選。
- 12月14日（選舉人投票日）
選民投票後，各州選舉人將按選民投票結果，投票予屬意的總統候選人。
若該州選民屬意的候選人去世，情況於美國史上發生過1次，是1872年大選，但當時是敗選的民主黨候選人身故，故影響有限。
因此，若勝選的候選人身故，則後果難料，選舉人票可否轉移，各州規定不同，相信要由最高法院裁定後續處理。
- 1月6日（國會點算確認選舉人票）
按美國憲法第20修正案，若候任總統（president-elect）在任期開始前身故，將由副總統接任職位。
不過，何謂候任總統存在爭議，究竟是選舉人12月投票後已經算是，抑或須經國會1月確認結果後才算，屆時料須由最高法院作裁決。
- 1月20日（總統宣誓就任）
若於總統宣誓後身亡，事情這就簡單得多，按憲法是由副總統代任，若副總統也出事，則由眾議院議長代任。
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責任編輯：林建忠