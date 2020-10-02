【封殺華為】諾基亞取代華為　成英國電信最大5G網絡設備供應商

▲ 近日電信設備商諾基亞（Nokia）宣布將與英國電信達成5G設備協議，意味諾基亞將取代華為。

繼英國封殺中國華為的5G設備後，近日電信設備商諾基亞（Nokia）宣布將與英國電信達成5G設備協議，意味諾基亞將取代華為，向英國電信提供設備，並成為英國電信最大的電信設備供應商。

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英國首相約翰遜曾於今年7月表示，當地準備最快今年開始移除華為5G網絡建設。不過，英國「逐步去華為化」行動現時只屬起步階段，政府將分兩階段禁用華為5G設備，首階段就是禁止購入或安裝華為5G網絡設備，而另一階段就是最遲2027年，將當地已安裝的華為設備全部撤除。受政府宣布禁令影響，英國電信也就被迫放棄華為的5G設備，並轉向採購諾基亞、愛立信等其他供應商設備。

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事隔兩個多月，行動終於有新進展，Nokia於日前宣布取得英國電信的5G合約，正式取代華為5G網絡建設。Nokia未來將在倫敦、英格蘭中部地區和部份農村地區等，約1.16萬個無線網絡基站，提供5G設備和服務，意味覆蓋英國電信網絡的63%，不過其牽涉金額就未有對外公布。

責任編輯：施雯雯