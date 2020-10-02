  • 30°C
香港時間 : 20201002日 (五) 15:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【封殺華為】諾基亞取代華為　成英國電信最大5G網絡設備供應商

科技 14:30 2020/10/02

分享：

近日電信設備商諾基亞（Nokia）宣布將與英國電信達成5G設備協議，意味諾基亞將取代華為。

繼英國封殺中國華為的5G設備後，近日電信設備商諾基亞（Nokia）宣布將與英國電信達成5G設備協議，意味諾基亞將取代華為，向英國電信提供設備，並成為英國電信最大的電信設備供應商。

【華為失勢】搶佔華為5G商機？三星獲Verizon 516億移動網絡設備訂單

【華為5G】若華為被禁　德國電信商Telefonica Deutschland有應對方案

英國首相約翰遜曾於今年7月表示，當地準備最快今年開始移除華為5G網絡建設。不過，英國「逐步去華為化」行動現時只屬起步階段，政府將分兩階段禁用華為5G設備，首階段就是禁止購入或安裝華為5G網絡設備，而另一階段就是最遲2027年，將當地已安裝的華為設備全部撤除。受政府宣布禁令影響，英國電信也就被迫放棄華為的5G設備，並轉向採購諾基亞、愛立信等其他供應商設備。

【封殺華為】英國5G擬轉投日本供應商　取代華為技術

事隔兩個多月，行動終於有新進展，Nokia於日前宣布取得英國電信的5G合約，正式取代華為5G網絡建設。Nokia未來將在倫敦、英格蘭中部地區和部份農村地區等，約1.16萬個無線網絡基站，提供5G設備和服務，意味覆蓋英國電信網絡的63%，不過其牽涉金額就未有對外公布。

責任編輯：施雯雯

相關文章

【華為失勢】搶佔華為5G商機？三星獲Verizon 516億移動網絡設備訂單
2020/09/07
【華為失勢】搶佔華為5G商機？三星獲Verizon 516億移動網絡設備訂單
【華為5G】若華為被禁　德國電信商Telefonica Deutschland有應對方案
2020/07/30
【華為5G】若華為被禁　德國電信商Telefonica Deutschland有應對方案
【華為侵權】涉侵犯圖像處理專利　華為被加拿大公司起訴
2020/07/23
【華為侵權】涉侵犯圖像處理專利　華為被加拿大公司起訴
【封殺華為】英國5G擬轉投日本供應商　取代華為技術
2020/07/19
【封殺華為】英國5G擬轉投日本供應商　取代華為技術
5G 約翰遜 英國 中國 倫敦 Nokia 華為 英格蘭

下一篇文章

歐盟草擬法案　擬強制科企用戶數據用途
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】中芯國際受制裁　半導體廠商將暫停出貨
【中美角力】中芯國際受制裁　半導體廠商將暫停出貨
【iPhone 12】再傳iPhone 12價格、預購時間　5G版最平5400元入手
【iPhone 12】再傳iPhone 12價格、預購時間　5G版最平5400元入手
【華府助攻】華為失落寶座 三星再稱霸智能手機市場
【華府助攻】華為失落寶座 三星再稱霸智能手機市場
【又爆醜聞】內地遊戲《原神》被揭竊玩家私隱　反作弊機制出事
【又爆醜聞】內地遊戲《原神》被揭竊玩家私隱　反作弊機制出事
【Apple大縮水】iPhone 12將不再附送耳機　iOS 14.2疑改系統文字　
【Apple大縮水】iPhone 12將不再附送耳機　iOS 14.2疑改系統文字　
【行業揭秘】Amazon內部文件爆　自動化倉庫工傷率更高
【行業揭秘】Amazon內部文件爆　自動化倉庫工傷率更高