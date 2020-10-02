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【網民熱話】只有150萬現金 沒有物業、其他資產 該如何渡過餘生？

環球政經 13:39 2020/10/02

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從前我們經常會將百萬富翁一詞，但事至今日，擁有百萬身家有是否稱得上是富翁？有網民指自己手持150萬現金，但沒有私樓、沒有公屋、沒車、無家庭、無收入，問各位網友應該怎樣度過餘生。

【網民熱話】網友10大慳錢秘技 剪頭髮也自己動手？【下一頁

不少網友指出樓主當務之急為找一份正職，增加收入，否則150萬現金很快就會因生活支出耗盡。此外，網友們也提議樓主增加股票投資，讓現金流可以持續增長，不用坐吃山空。

【網民熱話】疫情下悟買好單位的重要 網民：有車比較重要【下一頁

不過有網友則持樂觀態度，指自己由打工仔時代成功存下10萬，之後憑著投資有道，身家已經上漲至半億，因此叫樓主不用太擔心，認為150萬現金可以好好分配，足夠應付生活。

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責任編輯：翁嘉陽

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