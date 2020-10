【美國大選】梅拉尼婭呻曾因特朗普政策受氣

美國大選將在11月3日舉行,特朗普夫婦雙雙確診,再次成為焦點。競選期間,第一夫人梅拉尼婭(Melania Trump)亦成為攻擊對象。早前出版《梅拉尼婭與我》("Melania and Me")的作者公開一段梅拉尼亞2018年的錄音,當中她抱怨在履行第一夫人的職責時,因特朗普阻截墨西哥移民的政策而備受批評,動輒得咎。

《梅拉尼婭與我》("Melania and Me")的作者 沃爾科夫(Stephanie Winston Wolkoff)接受美國有線新聞網訪問時,公開一段梅拉尼婭2018年的錄音,當中談及其時特朗普的移民政策,令從南面入境的難民家庭骨肉分離,當年負責籌備聖誕節的梅拉尼婭亦因此承受不少批評和指責,感到的挫敗。

錄音中,梅拉尼婭提到:

「他們說我是串謀,說我跟他(特朗普)一樣,我支持他。我沒有在我的位置充分發揮作用,(為他們)發聲。我真的很努力在籌備聖誕,但你曉得,誰會在意聖誕和裝飾?但我還是需要完成,不是嗎?

好吧,我說我會負責,我說我在籌備聖誕,但他們說:『那些被迫跟母親分離的孩子怎麼辦?』讓我喘口氣吧!奧巴馬這樣做的時候,這些人跑哪去了?我不能去,我曾嘗試讓孩子和母親團圓,但我沒有機會,因這需要經過法律程序。」

(They say I'm complicit. I'm the same like him, I support him. I don't say enough I don't do enough where I am.I'm working ... my a** off on the Christmas stuff, that you know, who gives a f*** about the Christmas stuff and decorations? But I need to do it, right?

OK, and then I do it and I say that I'm working on Christmas and planning for the Christmas and they said, 'Oh, what about the children that they were separated?' Give me a f****** break. Where they were saying anything when Obama did that? I can not go, I was trying get the kid reunited with the mom. I didn't have a chance -- needs to go through the process and through the law.)