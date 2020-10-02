【新冠肺炎】特朗普夫婦確診新冠肺炎　美股期貨急挫

美國總統特朗普與第一夫人梅拉尼婭證實確診新冠肺炎。美股期貨由升轉跌，標指期貨、納指期貨及道指期貨分別跌1.43%、1.52%及1.51%。

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特朗普日前接受霍士新聞（Fox News）訪問透露，其高級顧問希克斯（Hope Hicks）確診新冠肺炎。其後於社交網站提到，兩人在得悉希克斯確診後，已即時接受新冠病毒檢測，唯數小時後，特朗普再於社交網站，證實自己和梅拉尼婭，均染上新冠肺炎，須要自我隔離。

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希克斯本周初曾與特朗普一同乘搭空軍一號專機，到俄亥俄州克里夫蘭參加首個總統候選人辯論，較早前又曾與多名特朗普親信，包括特朗普的女婿庫什納（Jared Corey Kushner），到明尼蘇達州出席競選集會。

而特朗普於29日舉行的總統候選人辯論，同場有總統大選民主黨候選人拜登。兩人於辯論期間，沒有戴上口罩。

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