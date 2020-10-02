【美國大選】Moderna料大選前疫苗不會面世

新冠肺炎疫情全球大流行，全球關注新冠肺炎疫苗可於何時面世。確診新冠肺炎的美國總統特朗普多次表示，有信心新冠疫苗可於美國大選前面世，但美國藥廠Moderna表示即使證明疫苗安全有效，料最快要到明年3月才正式面世。

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美國有綫新聞網絡（CNN）報道，Moderna行政總裁邦塞爾（Stéphane Bancel）於會議上表示，根據該公司對新冠肺炎疫苗的了解，他認為疫苗於明年首季末至第二季初獲批，會是合理的時間表。

為使疫苗獲加快授權，Moderna最早可能於下月25日申請緊急使用授權（EUA），先安排醫護人員及長者等高風險人群接種。

邦塞爾又預計，如Moderna疫苗的安全及功效性數據經過核實，料於明年1月底至2月初向美國食品和藥物管理局（FDA）提交生物製劑許可申請（BLA），才可正式推出疫苗供應給大部分人。他估計疫苗於明年3月底至4月初正式面世，安排一般人群廣泛接種。

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美國總統特朗普（Donald Trump）曾批評FDA出於政治動機，或會延遲批准新冠疫苗。外界憂慮特朗普政府或會在疫苗開發過程中施壓。

邦塞爾強調，Moderna自今年1月初展開疫苗研發以來，並無任何黨派、政府部門要求該公司加快或減慢速度研發疫苗，沒有遭到政治施壓。

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責任編輯：鄭錦玲

▲ 美國藥廠Moderna表示即使證明疫苗安全有效，料最快要到明年3月才正式面世。