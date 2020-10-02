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【英國疫情】抱恙堅持返國會開會政界震怒 確診議員被踢出黨

環球社會熱點 16:08 2020/10/02

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新型冠狀病毒肆虐英國，再有英國國會議員確診感染新冠病毒。染疫的蘇格蘭民族黨議員明知自己身體不適，仍堅持工作，如常到國會開會，知悉確診後，更乘公共交通工具回家。事件惹來譁然，她已被逐出黨，更有黨友促她辭職。

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事件主角是來自蘇格蘭的國會議員費里爾（Margaret Ferrier），她上周六開始出現病徵，遂接受病毒檢測，惟等候結果期間，她雖身體不適情況仍堅持工作，在周一坐近6小時的長途火車到倫敦，長途跋涉到國會開會，並曾就薪金資助計劃發言。

周一晚上，她收到檢測結果，確認對新冠病毒呈陽性反應，惟費里爾沒有馬上自我隔離，周二早上自行坐火車返回蘇格蘭，無疑增加疫情傳播風險。費里爾違反防疫規定，蘇格蘭警方稱正調查事件。

事件曝光後，她所屬的蘇格蘭民族黨旋即割席，將她踢出黨。黨魁施雅晴（Nicola Sturgeon）在Twitter發帖文形容事件完全無可辯解（utterly indefensible），舉國民眾為對抗新冠肺炎作出重大犧牲之際，費里爾行為令人憤怒。

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一般而言，議員一旦受感染，外界傾向予以同情，惟費里爾染疫後繼續坐火車，又到國會開會，缺乏防疫意識的行為惹不滿，多名黨友發炮，形容她沒資格當議員，促她辭職。

今年5月，約翰遜（Boris Johnson）首席顧問卡明斯（Dominic Cummings）曾在封城期間無視規定外出，探望生病的太太，國會議員群起要求約翰遜解僱卡明斯，費里爾正是其中一員。

責任編輯：林建忠

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