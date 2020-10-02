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【十一好去處】西九文化區假日活動　爵士樂、中樂任你選

商業 13:03 2020/10/02

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西九文化區網站圖片

一連4日的假期開展，隨住疫情緩和，不少人都希望趁假期外出行逛。未計劃行程的人士可考慮到西九文化區，連日將舉辦多場精彩活動。

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由即日起至4日的下午4時30分至晚上6時30分，西九藝術公園邀請到不同本地的音樂單位，在西九藝術公園海濱草坪舉辦爵士樂表演，包括Rubicube (Pop)、Kevin Guffy Band (Blues)及Tjoe x NTBM (Jazz)。表演場地鄰近海旁餐廳區，歡迎大家來一杯啤酒，點幾款美食，躺在草地上享受悠長假期。

喜歡中樂的朋友也有份。10月2至11日的星期五至日，戲曲中心中庭也會定時上演中樂演奏，費用全免，樂團陣容包括中國器樂合奏、箏團及鼓樂團等，演奏多首耳熟能詳的經典曲目，包括廣東音樂、江南絲竹、民謠和戲曲音樂等。

除了音樂表演外，在西九文化區藝術公園M+展亭則設有展覽，如香港藝術家謝淑妮創作的雕塑及裝置作品，探索截然不同的創作過程和物料，包括木材、塑膠、攝影棚設備和運動器材等現成物，以及木車工技術、3D打印和業餘無線電通訊等。展覽公眾活動包括與藝術家對談及工作坊，以及一系列藝術家及策展人導賞團，逢星期三至星期日以及公眾假期開放，同樣是免費入場。

不過大家玩樂時，也記得要保持社交距離並遵守羣組聚集之措施。

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責任編輯：蘇穎琪

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