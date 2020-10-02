  • 30°C
香港時間 : 20201002日 (五) 13:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】保障選民投票權 在太空都可以投票？

環球政經 12:13 2020/10/02

分享：

美國大選下月舉行。選舉部門保障每個合資格選民行使投票權，選民能郵寄投票，連太空人都可以通過電子器材，在太空投票。

【美國大選 】十萬郵寄選票有誤 選民表示失信心 【下一頁

外媒報導，美國太空人魯賓斯（ Kate Rubins），與另外兩名太空人將於10月中乘坐火箭到外太空，研究將激光冷卻原子，用於未來的量子感應器，需於在國際太空站逗留半年。因此，三名太空人將無法親身到票站投票。

【總統辯論】評拜登在任將有2億人死亡　特朗普：他戴著我看過最大的口罩 【下一頁

不過早於1997年，美國已經有立法保障太空人的投票權，選舉期間若正身處太空進行任務，將獲准用電子方式投票。所以魯賓斯將於本屆美國大選中，透過地面的控制中心填妥選票，再將電子選票傳回地面，再由中心人員轉交選舉部門。

其實魯賓斯在上屆美國總統大選，已經嘗試過在太空透過電子器材投票。魯賓斯表示在選舉中投票非常重要，又指在太空都會投票，在地球的美國民眾亦應該投票。

緊貼更多理財資訊請按此

iMoney全新網上專欄的內容請按此

#即睇iMoney全新網站【https://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

撰文 : 林展鋒

總統大選 美國 太空人 選舉

上一篇文章

凌晨上海街大家食遭爆竊 被盜去2萬元現金

下一篇文章

【企管「徐」意門@iM網欄】見高拜、見低踩，職場暗箭如何解？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大行點睇】螞蟻上市　獨角獸回巢　滙豐指呢隻股是最大受惠者
【大行點睇】螞蟻上市　獨角獸回巢　滙豐指呢隻股是最大受惠者
【環球樓巿】瑞銀數據顯示7個城巿房地產現泡沫 香港有份排第幾？
【環球樓巿】瑞銀數據顯示7個城巿房地產現泡沫 香港有份排第幾？
【買樓上車】心儀單位叫價千萬元　獲父母資助首期　每月供幾多？
【買樓上車】心儀單位叫價千萬元　獲父母資助首期　每月供幾多？
大圍站上蓋命名為柏傲莊　新世界如何定價？
大圍站上蓋命名為柏傲莊　新世界如何定價？
【樓市熱話】急急腳借九成按揭上車？　網民：發覺最近很多90後置業
【樓市熱話】急急腳借九成按揭上車？　網民：發覺最近很多90後置業
【室內設計】夫婦裝修1200呎新居　自己設計慳5成　傳授精明裝修之道　網民大讚「廚房教室」
【室內設計】夫婦裝修1200呎新居　自己設計慳5成　傳授精明裝修之道　網民大讚「廚房教室」