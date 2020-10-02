【美國大選】保障選民投票權 在太空都可以投票？

美國大選下月舉行。選舉部門保障每個合資格選民行使投票權，選民能郵寄投票，連太空人都可以通過電子器材，在太空投票。

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外媒報導，美國太空人魯賓斯（ Kate Rubins），與另外兩名太空人將於10月中乘坐火箭到外太空，研究將激光冷卻原子，用於未來的量子感應器，需於在國際太空站逗留半年。因此，三名太空人將無法親身到票站投票。

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不過早於1997年，美國已經有立法保障太空人的投票權，選舉期間若正身處太空進行任務，將獲准用電子方式投票。所以魯賓斯將於本屆美國大選中，透過地面的控制中心填妥選票，再將電子選票傳回地面，再由中心人員轉交選舉部門。

其實魯賓斯在上屆美國總統大選，已經嘗試過在太空透過電子器材投票。魯賓斯表示在選舉中投票非常重要，又指在太空都會投票，在地球的美國民眾亦應該投票。

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