歐盟草擬法案　擬強制科企用戶數據用途

▲ 有傳歐盟最近正式草擬法案，計劃要求大型科企與規模較小的競爭對手共享用戶數據。

隨著數據私隱問題漸受關注，有傳歐盟最近正式草擬法案，計劃要求大型科企與規模較小的競爭對手共享用戶數據，同時強制各大手機製造商，向用戶提供移除預設應用程式或其他公司預先安裝特定軟件的權利。

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據英國《金融時報》引述歐盟正草擬的法例指，日前他們正草擬一項《數據服務法案》（Digital Services Act），旨在遏制亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）及Google等科網企業，將不可利用在平台上所收集的數據從事本身的商業活動，除非其他企業都可取得這些同樣的數據。

歐盟委員會競爭事務專員韋斯塔格爾（Margrethe Vestager）表示，將根據上述法案於今年底宣布新規例，強制科網巨企向較小型的競爭對手開放其數據，以提高社交媒體對平台上內容應付的責任及義務。

法案中又指，將禁止科網巨企在其平台上有特別的待遇，從而損害競爭對手；同時亦不應在手提電話及手機上，預設應用程式或強迫其他公司預先安裝特定軟件。由於目前手機的平均容量為32GB，歐盟或將於日後強制相關公司將是否移除軟件的決定權交回用戶手中。各大手機品牌需確保用戶在移除預設程式後，手機仍能保持正常運作，以減少對用戶構成的滋擾。

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Google回應《數據服務法案》時指，監管機構應更新現有法規，而並不是訂定新法規。又指，不應以企業的大小來斷定該企是否行業龍頭。

責任編輯：施雯雯