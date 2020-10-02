  • 30°C
香港時間 : 20201002日 (五) 13:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抵抗壟斷】印度擬推自家Apps商店　取代App Store、Google Play

科技 12:45 2020/10/02

分享：

Paytm事件引起當地不少開發者不滿Google過於獨裁。（AFP圖片）

App Store、Google Play商店近期捲入爭議，多間開發商先後批評兩商店抽佣過高，而且合約條件相當苛刻。有消息指，全球第二大智能手機市場印度正計劃推出自家研發的Apps商店，以取代蘋果及Google，分成亦較合理。

印度經濟時報（Economic Times ）報道，一名印度政府高級官員周四（1日）表示，如果國內企業對App Store或Google Play取代方案的需求足夠多的話，當局願意開設自家Apps商店。

【Tesla】Tesla計劃在印度興建研發中心　加速發展步伐

【疫市營商】小米印度推流動商店　直攻農村擴大市場版圖

該官員又透露，在研發新Apps商店前，必須確保市場願意接受，雖然目前未有人提出過正式請求，但如果有，政府將考慮着手開發。

目前印度有5億智能手機用家，其中大部分使用Google Play商店，惟當地初創一直批評協議條款扼殺業務增長。印度最大支付應用程式Paytm早前就遭到Google下架，被指違反Google Play的禁止賭博條例，稱Paytm活動推廣頁面將用家引到外部連結，並在付費觀賞體育競賽後，用家即可得到現金獎勵。

Paytm澄清此為活動推廣，不滿Google未經雙方溝通便將程式擅自下架，雖然事後重新上架，但Google的獨裁引起當地不少開發者不滿。

責任編輯：姚慧儀

相關文章

蘋果擴印度市場　9月23日開設綫上商店
2020/09/19
蘋果擴印度市場　9月23日開設綫上商店
印度總理Twitter帳戶遭黑客入侵　要求捐贈加密貨幣
2020/09/03
印度總理Twitter帳戶遭黑客入侵　要求捐贈加密貨幣
蘋果確認在印度製造iPhone SE　將於當地發售
2020/08/25
蘋果確認在印度製造iPhone SE　將於當地發售
夥印度版TikTok　Google Discover測試短片顯示功能
2020/08/25
夥印度版TikTok　Google Discover測試短片顯示功能
印度 壟斷 Apps商店 Google App Store Google Play 智能手機

上一篇文章

歐盟草擬法案　擬強制科企用戶數據用途

下一篇文章

傳Apple TV即將登陸Xbox　機迷可同時觀賞電影節目
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【行業揭秘】Amazon內部文件爆　自動化倉庫工傷率更高
【行業揭秘】Amazon內部文件爆　自動化倉庫工傷率更高
【又爆醜聞】內地遊戲《原神》被揭竊玩家私隱　反作弊機制出事
【又爆醜聞】內地遊戲《原神》被揭竊玩家私隱　反作弊機制出事
【中美角力】中芯國際受制裁　半導體廠商將暫停出貨
【中美角力】中芯國際受制裁　半導體廠商將暫停出貨
【Apple大縮水】iPhone 12將不再附送耳機　iOS 14.2疑改系統文字　
【Apple大縮水】iPhone 12將不再附送耳機　iOS 14.2疑改系統文字　
【iPhone 12】再傳iPhone 12價格、預購時間　5G版最平5400元入手
【iPhone 12】再傳iPhone 12價格、預購時間　5G版最平5400元入手
【華府助攻】華為失落寶座 三星再稱霸智能手機市場
【華府助攻】華為失落寶座 三星再稱霸智能手機市場