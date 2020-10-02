【抵抗壟斷】印度擬推自家Apps商店　取代App Store、Google Play

▲ Paytm事件引起當地不少開發者不滿Google過於獨裁。（AFP圖片）

App Store、Google Play商店近期捲入爭議，多間開發商先後批評兩商店抽佣過高，而且合約條件相當苛刻。有消息指，全球第二大智能手機市場印度正計劃推出自家研發的Apps商店，以取代蘋果及Google，分成亦較合理。

印度經濟時報（Economic Times ）報道，一名印度政府高級官員周四（1日）表示，如果國內企業對App Store或Google Play取代方案的需求足夠多的話，當局願意開設自家Apps商店。

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該官員又透露，在研發新Apps商店前，必須確保市場願意接受，雖然目前未有人提出過正式請求，但如果有，政府將考慮着手開發。

目前印度有5億智能手機用家，其中大部分使用Google Play商店，惟當地初創一直批評協議條款扼殺業務增長。印度最大支付應用程式Paytm早前就遭到Google下架，被指違反Google Play的禁止賭博條例，稱Paytm活動推廣頁面將用家引到外部連結，並在付費觀賞體育競賽後，用家即可得到現金獎勵。

Paytm澄清此為活動推廣，不滿Google未經雙方溝通便將程式擅自下架，雖然事後重新上架，但Google的獨裁引起當地不少開發者不滿。

責任編輯：姚慧儀