  • 30°C
香港時間 : 20201002日 (五) 13:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

凌晨上海街大家食遭爆竊 被盜去2萬元現金

環球政經 12:14 2020/10/02

分享：

今日（10月2日）凌晨5時許,警方接獲旺角上海街食肆「大家食」女店員報案，指聽到店鋪警鐘響，及後返回店內檢查，發現後門及收銀機被撬開，店鋪内有搜掠痕跡。

內地「躺賺」投資數千人血本無歸  養虛擬貓App被指網上龐氏騙局【下一頁

警員接報後到場，初步點算後，該店舖約2萬元現金被盜去，同時閉路電視硬碟亦不翼而飛。警方暫時初步將案件列為「爆竊」處理，由旺角警區刑事調查隊跟進，暫時未有嫌疑人被捕。

【愛情騙子】由投資騙案到以「鑽戒」求婚 70歲女人慘被騙走590萬元【下一頁

近來爆竊罪案似乎有上升趨勢，星期三（30日）深水埗一間夾公仔店被3名持刀闖入，掠走過萬元模型。3名疑犯年約20至30歲。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：翁嘉陽

上一篇文章

【Cheese is a Lifestyle@iM網欄】莫城布里芝士——皇室芝士

下一篇文章

【美國大選】保障選民投票權 在太空都可以投票？

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大行點睇】螞蟻上市　獨角獸回巢　滙豐指呢隻股是最大受惠者
【大行點睇】螞蟻上市　獨角獸回巢　滙豐指呢隻股是最大受惠者
【環球樓巿】瑞銀數據顯示7個城巿房地產現泡沫 香港有份排第幾？
【環球樓巿】瑞銀數據顯示7個城巿房地產現泡沫 香港有份排第幾？
【買樓上車】心儀單位叫價千萬元　獲父母資助首期　每月供幾多？
【買樓上車】心儀單位叫價千萬元　獲父母資助首期　每月供幾多？
大圍站上蓋命名為柏傲莊　新世界如何定價？
大圍站上蓋命名為柏傲莊　新世界如何定價？
【樓市熱話】急急腳借九成按揭上車？　網民：發覺最近很多90後置業
【樓市熱話】急急腳借九成按揭上車？　網民：發覺最近很多90後置業
【室內設計】夫婦裝修1200呎新居　自己設計慳5成　傳授精明裝修之道　網民大讚「廚房教室」
【室內設計】夫婦裝修1200呎新居　自己設計慳5成　傳授精明裝修之道　網民大讚「廚房教室」