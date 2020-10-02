凌晨上海街大家食遭爆竊 被盜去2萬元現金

今日（10月2日）凌晨5時許,警方接獲旺角上海街食肆「大家食」女店員報案，指聽到店鋪警鐘響，及後返回店內檢查，發現後門及收銀機被撬開，店鋪内有搜掠痕跡。

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警員接報後到場，初步點算後，該店舖約2萬元現金被盜去，同時閉路電視硬碟亦不翼而飛。警方暫時初步將案件列為「爆竊」處理，由旺角警區刑事調查隊跟進，暫時未有嫌疑人被捕。

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近來爆竊罪案似乎有上升趨勢，星期三（30日）深水埗一間夾公仔店被3名持刀闖入，掠走過萬元模型。3名疑犯年約20至30歲。

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責任編輯：翁嘉陽