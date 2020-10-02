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【特朗普確診】特朗普確診新冠肺炎 誰打理美國政府？

環球政治 13:32 2020/10/02

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【特朗普確診】特朗普確診新冠肺炎 誰打理美國政府？

美國疫情持續之際，美國總統特朗普（Donald Trump）及第一夫人梅拉尼婭梅拉尼婭（Melania Trump）證實感染新冠肺炎。在特朗普不幸感染新冠肺炎的情況下，美國政府的政務會由誰處理？美國有媒體就參考英國首相約翰遜（Boris Johnson）早前感染新冠肺炎的情況，為此作分析。

《彭博社》報道指，參考約翰遜早前感染新冠肺炎的情況，雖然當時約翰遜表示由外相藍韜文（Dominic Raab）暫時代理他的職務，但並未由真正移交其權力，約翰遜康復後亦很快便復工。故此，特朗普確診，情況可能相若。

特朗普接受隔離 與染疫幕僚同機共赴辯論會場 【下一頁】

報道指，若特朗普情況嚴重，根據美國憲法第二十五修正案，特朗普可把對美國政府的控制權暫時交給副總統彭斯（Mike Pence），並在其有能力處理政務後，收回彭斯的控制權。

報道表示，布殊（George W. Bush）在任總統期間，曾因接受治療，啟動過兩次以上措施。而列根（Ronald Reagan）亦因接受結腸手術，啟動過一次該措施。

報道又假設，如果特朗普、彭斯同時染疫，就不能援引美國憲法第二十五修正案處理此情況。根據1947年的《總統繼承法》（Presidential Succession Act）中，會由眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）暫代總統一職。

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責任編輯：林嘉莉

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