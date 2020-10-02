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【英國疫情】英格蘭多區實施限制九周 感染率仍翻倍

環球社會熱點 11:40 2020/10/02

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歐洲第二波新冠肺炎疫情持續，英國疫情趨勢成為焦點。英國媒體報道，英國16個已實施限制措施達9星期的地區當中，多達11個地區的感染率已增加一倍，反映限制措施未能有效遏制新冠肺炎疫情。

特朗普伉儷接受隔離 曾與染疫幕僚接觸 【下一頁】

英國再增6,914宗新冠肺炎確診病例, 較過去一日增逾7千宗的確診數字, 呈輕微回落趨勢。新增的病例當中，超過8成（5,589宗）病例集中於英格蘭地區。

英國《衛報》追蹤疫情數據，發現英國大量地區的感染率於實施限制期間仍上升。利物浦的情況最嚴峻，每10萬人平均有260宗病例，為英格蘭地區平均感染率的4.75倍。紐卡素每10萬人平均有245宗病例，為英格蘭地區平均感染率的4.5倍。至於萊斯特（Leicester）是在限制實施期間，感染率不升反跌的唯一地區。

西班牙馬德里擬半封城 地方政府反對 【下一頁】

病例持續增加也波及醫院，大曼徹斯特地區醫院接受新冠患者的數量增近一倍，由8月首周的每日25人增至本周初的49人。該地區的深切治療部患者數量，也由12人大幅增至41人。

英國首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）周三（9月30日）表示，英國政府的防疫策略是避免疫情於疫情熱點以外擴散，如民眾都遵守防疫指引，疫情將可大幅受控。但他指出，這些地區的疫情正持續蔓延，情況如意大利及西班牙一樣嚴峻。

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責任編輯：鄭錦玲

英國多個已實施限制措施達9星期的城鎮，新冠肺炎感染率已增加一倍。

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