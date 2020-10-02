傳Apple TV即將登陸Xbox　機迷可同時觀賞電影節目

▲ 最近有消息指，Apple將會在Xbox平台推出Apple TV應用程式，並支援最新的Series X和Series S主機。

蘋果（Apple）近年開始提供愈來愈多服務，旗下的Apple TV雖然未必及得上Netflix般廣受大眾歡迎，但其串流播放電視節目和電影，對果迷來說仍然相當吸引。最近有消息指，Apple將會在Xbox平台推出Apple TV應用程式，並支援最新的Series X和Series S主機。

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據外國網站Windows Central指，Apple將於下月10日在Xbox正式推出Apple TV應用程式。而部份有參與Xbox Insiders Beta計劃的用戶透露，他們已在Apple TV的程式選單中見到有關支援應用。亦有消息傳出，指Sony也正與Apple合作，將Apple TV應用程式引入PlayStation，並可獲HomeKit支援。雖然Apple TV或會成為首批支援Xbox Series X和Series S主機的程式，不過就尚未確定會否支援上一代的Xbox One或One S。

▲ 部份有參與Xbox Insiders Beta計劃的用戶透露，他們已在Apple TV的程式選單中見到有關支援應用。

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Apple TV應用程式可允許用戶直接在Xbox上觀看Apple TV+的節目，以及iTunes資料庫內的串流電視節目和電影等。目前該應用已經可以在iPhone、iPad、Mac等蘋果裝置上使用，同時亦支援特定的Roku和亞馬遜Fire TV設備，以及部分Samsung和LG等廠商的智能電視。

責任編編：施雯雯