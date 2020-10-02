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【美國大選】特朗普接受隔離 與染疫幕僚同機共赴辯論會場

環球政治 10:55 2020/10/02

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新型冠狀病毒疫情肆虐美國政界最高層，總統特朗普亦要受隔離。特朗普宣布因曾與染疫幕僚接觸，與太太梅拉尼婭一同接受隔離。中招是與特朗普十分親近的助理希克斯（Hope Hicks），有份陪伴特朗普前往總統辯論會場，當時曾被發現未戴口罩，按規定，特朗普應接受隔離。

特朗普（Donald Trump）在twitter發帖文，確認助理希克斯染疫的消息，指他同太太梅拉尼婭（Melania Trump）已接受病毒檢測，正等候結果，期間會接受隔離。按照美國疾控中心（CDC）指引，曾與患者密切接觸的人士，應接受隔離。

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希克斯是特朗普身邊最核心的高層人員之一，經常與特朗普接觸，美國時間周二晚的總統辯論，她亦與特朗普一同乘海軍陸戰隊一號（Marine One）總統專機前往克利夫蘭（Cleveland）會場，期間曾被拍攝到未戴口罩。

現年31歲的希克斯是特朗普愛將，曾任白宮通訊總監，2018年離任，轉到霍士新聞集團任職，今年3月重返白宮，擔任特朗普顧問。

責任編輯：林建忠

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