【特朗普確診】特朗普夫婦確診感染新冠肺炎

▲ 【美國大選】特朗普夫婦確診感染新冠肺炎

新型冠狀病毒疫情殺入美國政界最高層，美國總統特朗普與太太梅拉尼婭（Melania Trump）確診感染新冠肺炎，特朗普宣布二人馬上接受治療。特朗普證實確診前，曾與染疫幕僚接觸，中招是與特朗普十分親近的助理希克斯（Hope Hicks），有份陪伴特朗普前往總統辯論會場，當時曾被發現未戴口罩。

特朗普在twitter發帖文，宣布自己同太太梅拉尼婭確診感染新冠病毒，會馬上接受治療。特朗普較早前稱，他與太太會接受隔離。

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希克斯是特朗普身邊最核心的高層人員之一，經常與特朗普接觸，美國時間周二晚的總統辯論，她亦與特朗普一同乘海軍陸戰隊一號（Marine One）總統專機前往克利夫蘭（Cleveland）會場，期間曾被拍攝到未戴口罩。

現年31歲的希克斯是特朗普愛將，曾任白宮通訊總監，2018年離任，轉到霍士新聞集團任職，今年3月重返白宮，擔任特朗普顧問。

責任編輯：林建忠

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