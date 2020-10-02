【著數優惠】 入住九龍城酒店每晚只係300蚊 Staycation抵到爛之選 官網訂房可獲免費升級

潮流興Staycation，踏入本周一連多天的中秋加國慶長假期，本港各大酒店紛紛推出不同主題的Staycation住宿割價優惠，吸引港人入住。最近傳媒推介的Staycation酒店優惠，多是集中於五星級酒店或新晉酒店之選。

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事實上，也有酒店推出極低價的住宿優惠，更是位於九龍市區，交通方便。九龍城的富豪東方酒店，每晚的房租低至300元起，就算是公眾假期入住，也是同樣價錢，非常吸引!小編的家人於10月1日至4日期間入住富豪東方酒店，於9月30日晚上才於官方網站預定房間，也享有每晚住宿300元的優惠，計入服務費只是每晚330元。

凡於官網訂上述酒店優惠，更獲免費房間升級。小編家人於10月1日當天入住，酒店將房間升級至高級套房式客房，房間非常寬敞，更有小客廳，家人十分滿意。

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怎樣訂到低至每晚300元的房間?可看以下講解：

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當然，富豪東方酒店並不是新式酒店，入住該酒店，不要對酒店房間及設施有太大期望，但以上述優惠價錢入住，無論是情侶或家庭入住，也是不錯的假期散心之選。

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酒店位於九龍城，住客可遊覽九龍城不同景點，如九龍寨城公園、九龍仔公園等，九龍城也是香港著名的「食城」，素有「小泰國」的美譽，當中衙前圍道附近多條內街便有逾200間餐廳，包括：泰國菜館、潮州菜館、台灣食品專賣店、大閘蟹店、甜品店等，可在此處吃盡美食。





富豪東方酒店曾於今年4月22日起用作等候檢疫中心，供由機場抵港而沒有出現病徵的人士，留宿一晚等候檢測結果。及至8月17日，荃灣帝盛酒店代替富豪東方酒店作為等候檢測中心，富豪東方酒店正式「功成身退」，重新營運。為重新吸引客人，酒店推出極平住宿優惠，上述客房每晚低至300元的優惠就是其中之一。

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