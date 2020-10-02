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【日本疫情】 遊客驟降 日本地價3年來首下跌

環球政經 17:03 2020/10/02

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日本國土交通省周二公布今年截至7月1日的基準地價，受疫情影響，遊客驟減導致店舖和賓館需求急劇下滑，全國所有用地的平均地價按年下跌0.6%，是3年來首次下跌。

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日媒報道，這次調查是日本首個反映疫情影響的大規模地價調查。在全國約2萬個調查地區中，超過6成地點地價下跌，只有約2成有漲價。全國商業用地價格下跌0.3%，是5年來首次下跌，其中跌幅最大的是人氣景點岐阜縣高山市的奧飛驒溫泉鄉，另外住宅用地延續跌勢，地價下跌0.7%；地方圈商業用地則下跌0.6%，是2年來首見下滑，另外住宅用地跌幅擴大至0.9%。
 
過去受惠於訪日旅客的旅遊熱點，今年的地價尤其疲弱。其中東京筑波快車淺草站周邊的商業用地去年上升31.1%，但今年僅上漲2.6%；另外京都市的商業用地中，9個區的升幅收窄，有多個旅遊景點的東山區去年上漲22.3%，今年僅上升0.9%。

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撰文 : 李尚毅

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