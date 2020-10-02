歐盟擬淘汰 1仙和2仙硬幣

歐盟委員會正就應否淘汰歐元1仙和2仙硬幣展開公眾諮詢，預計2021年底會有決定。

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委員會正考慮草議一條法案，要求歐元區內所有經現金付款的交易，若價錢有1仙或2仙，須調整至最接近的5仙，以逐步淘汰1仙和2仙硬幣。委員會周一展開為期15周的公眾諮詢，邀請歐元區的所有公民和機構就應否廢除1仙和2仙硬幣表達意見。

事實上，芬蘭和荷蘭早在2002年和2004年，已將現金付款的價錢調整至最接近的5仙單位。而比利時和愛爾蘭亦分別在2014年和2015年跟隨有關做法。

委員會早在2013年已向歐洲議會和歐洲理事會提交報告，建議可以在短時間內淘汰或停止發行1仙和2仙硬幣。委員會2017年的民調結果顯示，約6成半受訪公民同意廢除1仙和2仙硬幣。委員會翌年再發表報告，指製作1仙和2仙硬幣的成本高昂，較硬幣的面值更高，而多數硬幣只是被公民藏在家中或已丟失。

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