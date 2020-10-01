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英國測試救護噴射裝 飛往陡峭地勢進行救援

環球政經 18:23 2020/10/01

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英國一支慈善救護隊與科技企業，共同研究引入噴射裝為救護裝備，日前於英國境內實地試飛。

【新冠疫情】英國考慮擴大封鎖　或涉北部及部份倫敦地區下一頁

試飛地點位於英格蘭西北部蘭開夏郡的湖區國家公園。由於該國家公園山勢崎嶇陡峭，而每年亦吸引約1.5千萬人次進園遊覽，不時會有人需要救援服務。

英國車庫發現清朝酒壺 39萬英鎊成交較原估價高10倍下一頁

協助測試的救援人員背上噴射器，在國家公園內點對點飛行。結果發現，改用噴射裝後，將原本花費25分鐘攀登及步行的路程，縮短至只要90秒就能抵達。雖然現時有直升機運送救護員進行救援，但很多時候在落機後，救援人員均要徒步征服崎嶇路段，這個時候噴射裝就能大派用場。

噴射裝由5組渦輪組成，重27公斤，可用A1級航空煤油或油渣作燃料，最高時速可達過百公里。雖然目前飛行時間只能維持最多約10分鐘，但亦能滿足救急需要。

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撰文 : 林展鋒

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