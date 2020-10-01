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【中秋送禮】騰訊豪送員工1.7萬元華為摺機 有員工即放售叫價5萬元

環球政經 21:08 2020/10/01

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中秋送禮多是送月餅，騰訊（00700)則向公司PCG部門員工，即負責平台及內容的部門大約1萬名員工，每人發一部華為MateXs 8吋摺合式屏幕手機（內地簡稱摺疊手機），作為中秋禮物。有網友計算，這部折疊手機早前出現搶購至斷貨，原本每部1.7萬元（人民幣、下同）被炒高至8萬元。現時騰訊送出1萬部，以每部1.7萬元計，共額1.7億元。

【宏觀中國】5G手機出貨量增　中國今年或佔全球逾六成份額【下一頁

【宏觀中國】市值超小米　貝殼晉身中國互聯網公司Top 10【下一頁

消息傳出後，有網友發現有獲贈手機的騰訊員工，已馬上把手機放上二手平台出售，開價5萬元，是原價的3倍。有網友就留言，指「突然對騰訊有了好感。」。有心水清網友則指，騰訊大量買入就肯定有折，估計每部低於零售價1.7萬元。騰訊此前亦曾送iPhone 11 Pro給員工。

 

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責任編輯：鄭靜珊

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