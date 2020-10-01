日本航空公司推特別航線 高空俯瞰富士山壯麗景色

日本疫情反覆，早前當局宣布著名景點富士山，於整個夏季暫停開放。近日有航空公司推出「遊覽富士山」航班，從第二個角度觀賞富士山景觀。

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航班由日本富士夢幻航空（Fuji Dream Airlines）開辦。航班由名古屋機場出發，於富士山上空盤旋，乘客可以在約 90 分鐘的飛行過程中一睹富士山壯麗山色。航程完結後，乘客可獲贈飛行證書、客機毛絨公仔、以及附近博物館的入場卷。

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機票定價 $293 美元，首航機票旋即全數售罄。由於反應熱烈，航空公司隔日再推出第二批機票，同樣迅速賣完。

早於年初，日本航空JAL亦曾推出「富士山新年初日」航班。航班從東京出發，接載乘客在新年的破曉時分，迎來富士山新一年的首次日出。

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