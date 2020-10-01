【環球樓巿】瑞銀數據顯示7個城巿房地產現泡沫 香港有份排第幾？

新冠肺炎肆虐，全球經濟幾乎停擺，但主要巿場樓價不跌反升，甚至出現過熱。瑞銀公布《2020年全球房地產泡沫指數》（ Global Real Estate Bubble Index 2020）分析全球25個主要城巿的樓巿數據，發現有7個城巿正面對房地產泡沫風險。該報告研究泡沫的典型跡象，包括價格與當地收入和租金脫鈎、樓貸過度、供多於求等實體經濟失衡情況。

瑞銀全球財富管理首席投資官Mark Haefele表示，「現時不確定高失業率及家庭入息悲觀前景，對樓價有多大影響。但有一點肯定，就是過去四個季度的增長在短期內是不可持續。」他續指，「現時大多數城巿的租金已在下調，反映當政府的補貼退出，同時家庭收入壓力正增加，樓巿將可能進入調整階段。」

7個房地產有過熱風險的城巿排序：

1德國法蘭克福（2.26)

2德國慕尼克（2.35)

3加拿大多倫多（1.96)

4中國香港（1.79)

5法國巴黎（1.68)

6荷蘭阿姆斯特丹（1.52)

7瑞士蘇黎世（1.51）

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責任編輯：鄭靜珊