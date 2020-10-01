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再發現 3 座火星地底湖泊 為人類史上首個火星液態水

環球政經 16:09 2020/10/01

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近年科學家團隊積極探索火星生態，近日又有新發現！有意大利科學家表示確認較早前發現的大型鹹水湖的位置外，更發現另外 3 座地底湖泊。

矮行星藏「海洋世界」　穀神星可以孕育生命？下一頁
 
科學家這次發現，是利用歐洲航天局的火星軌道飛行器 Mars Express 。他們從Mars Express 發出無線電波後所得的雷達數據，反映有信息被地下的物質層反彈，而反射的信息證實在地下有特定的材料種類，如岩石、冰或水。團隊再分析有關數據，發現當中存在高反射率區域，指出在超過一公里的火星冰層中，有地下冰川湖的存在。

冰島蟬聯最和平國家　社會動亂致全球和平指數下跌下一頁

研究團隊表示，這將是人類史上在火星發現的首個液態水。發現的湖泊面積約 75,000 平方公里（約為68個香港），最大的中央湖泊跨度 30 公里，湖泊還環繞著 3 個較小的湖泊，每個湖泊寬約數公里。團隊表示，在主要水體附近再發現另外三個水體，相信是一個複雜的系統。

要讓水分維持液態，火星在缺乏堅固的大氣層保護下，理論上也需要極高水體鹽分。有科學家表示，含鹽量約為海水的 5 倍的湖泊可以維持生命，但是隨著濃度接近海水的 20 倍，水體將不再存在生命。

目前科學家仍無法證明火星存在生命跡象，但相信湖泊是火星潮濕過去的殘留物，對未來火星探索的前景抱有希望。

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撰文 : 林展鋒

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