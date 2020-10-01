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黃金週八日長假 多個A級景區門票被搶購一空

環球政經 15:19 2020/10/01

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內地國慶適逢中秋，黃金週假期延長到8天。在全球新冠肺炎肆虐下，內地熱門景區門票依然被搶購一空，多個景點防範疫情反彈，都加強防疫措。

【A股布局】看好復市行情？　近半基金重倉或滿倉過節下一頁

這次黃金週，為中國本年最後一個公眾假期。加上受疫情影響，內地民眾由過往到國外旅遊，改為國內遠遊。為對應遊客出遊意願需求，文旅部早前已將A級旅遊景區接待遊客量，從50%放寬至75%。

【十一國慶】中國經濟全面復甦？「十一」火車票搜索量大升！下一頁

由中國媒體引述多間旅遊平台的數據指出，「景區難訂票」排行榜依次為故宮博物院、西安博物院和陜西歷史博物館。資料指出，故宮即日起至黃金週假期的最後一天（8日）門票已全數售罄。另外，敦煌莫高窟A類門票亦已售罄。受地震影響的四川九寨溝火花海，於國慶前恢復開放，2日至4日的門票已經售完。

民眾出遊，令不少公路出現擠塞，上海大數據監測，高速公路車流湧現，由上海到崇明，車流量估計比去年高出兩成。貴州鐵路亦因應龐大需求增開12趟列車，往返貴陽和多個大城市。

應對因民眾大規模出遊釀成的疫情反彈風險，北京市衛健委表示，不接受14天內來自國內中高風險地區人士及入境人員，入住酒店和鄉村民宿，甚或進入景區遊覽。

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撰文 : 林展鋒

國慶 門票 故宮 鐵路 貴陽 中國 北京 新冠肺炎疫情

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