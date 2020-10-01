  • 27°C
香港時間 : 20201001日 (四) 16:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中秋佳節】江蘇大學創「校訓月餅」免費派學生人人有份

環球政經 16:12 2020/10/01

分享：

中秋當然要食件月餅，現今月餅花款琳瑯滿目，內地有大學更出產自家月餅。江蘇大學每年中秋都會給學生派月餅，但今年首次推出「校訓月餅」，四個一盒，每個月餅面烘製了校𡽪及校訓「博學」、「求是」或「明德。校方共製作了16萬個，免費派給全校4萬名學生，每人可領四個一盒。口味方面有豆沙、蓮蓉、香芉及椰香。

【中秋佳節】奇華第三代同步加入　打造香港手信品牌【下一頁

【中秋佳節】奇華第二代掌舵人黃錫祥　因一個紙袋接手家業【下一頁

據知為健康着想，所有月餅均少糖少油。有學生指月餅很有意思，很感動，吃着月餅品嚐校訓。學生形容大學出品的月餅為「江大牌」（江蘇大學），並將月餅照片上載到社交媒體炫耀一番。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：鄭靜珊

下一篇文章

再發現 3 座火星地底湖泊 為人類史上首個火星液態水

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【買樓上車】心儀單位叫價千萬元　獲父母資助首期　每月供幾多？
【買樓上車】心儀單位叫價千萬元　獲父母資助首期　每月供幾多？
【室內設計】夫婦裝修1200呎新居　自己設計慳5成　傳授精明裝修之道　網民大讚「廚房教室」
【室內設計】夫婦裝修1200呎新居　自己設計慳5成　傳授精明裝修之道　網民大讚「廚房教室」
【地產人地產事@iM網欄】全是騙局！　踢爆教人投資買樓課程
【地產人地產事@iM網欄】全是騙局！　踢爆教人投資買樓課程
大圍站上蓋命名為柏傲莊　新世界如何定價？
大圍站上蓋命名為柏傲莊　新世界如何定價？
新冠肺炎致閉園　迪士尼宣布裁2.8萬名員工
新冠肺炎致閉園　迪士尼宣布裁2.8萬名員工
【樓市熱話】急急腳借九成按揭上車？　網民：發覺最近很多90後置業
【樓市熱話】急急腳借九成按揭上車？　網民：發覺最近很多90後置業