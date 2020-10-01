【中秋佳節】江蘇大學創「校訓月餅」免費派學生人人有份

中秋當然要食件月餅，現今月餅花款琳瑯滿目，內地有大學更出產自家月餅。江蘇大學每年中秋都會給學生派月餅，但今年首次推出「校訓月餅」，四個一盒，每個月餅面烘製了校𡽪及校訓「博學」、「求是」或「明德。校方共製作了16萬個，免費派給全校4萬名學生，每人可領四個一盒。口味方面有豆沙、蓮蓉、香芉及椰香。

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據知為健康着想，所有月餅均少糖少油。有學生指月餅很有意思，很感動，吃着月餅品嚐校訓。學生形容大學出品的月餅為「江大牌」（江蘇大學），並將月餅照片上載到社交媒體炫耀一番。

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責任編輯：鄭靜珊