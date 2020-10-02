▲ 亞美尼亞與阿塞拜疆再戰 解構兩國衝突「非凡」之處

位於南高加索的西亞國家亞美尼亞（Armenia）與阿塞拜疆（Azerbaijan）突然宣戰，重燃30年以來的嚴重衝突。小國戰端足見背後的大國博奕，土耳其表明支持阿塞拜疆，勢與撐亞美尼亞的俄羅斯陷對立，甚或爆發代理人戰爭。

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