  • 27°C
香港時間 : 20201002日 (五) 09:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

亞美尼亞與阿塞拜疆再戰 解構兩國衝突「非凡」之處

環球政治 08:52 2020/10/02

分享：

亞美尼亞與阿塞拜疆再戰 解構兩國衝突「非凡」之處

位於南高加索的西亞國家亞美尼亞（Armenia）與阿塞拜疆（Azerbaijan）突然宣戰，重燃30年以來的嚴重衝突。小國戰端足見背後的大國博奕，土耳其表明支持阿塞拜疆，勢與撐亞美尼亞的俄羅斯陷對立，甚或爆發代理人戰爭。

...

撰文 : 鄧燕君

欄名 : 國金好書

相關文章

阿塞拜疆與亞美尼亞起烽火 土耳其機會來了？
2020/09/30
阿塞拜疆與亞美尼亞起烽火 土耳其機會來了？
阿塞拜疆聲稱亞美尼亞2300士兵被殺 聯合國促停戰
2020/09/30
阿塞拜疆聲稱亞美尼亞2300士兵被殺 聯合國促停戰
亞美尼亞與阿塞拜疆衝突23死 爭「納卡」主權 多國籲停火
2020/09/28
亞美尼亞與阿塞拜疆衝突23死 爭「納卡」主權 多國籲停火
亞美尼亞11日示威後 總理終辭職
2018/04/23
亞美尼亞11日示威後 總理終辭職
亞美尼亞與阿塞拜疆邊境交戰持續
2016/04/04
亞美尼亞與阿塞拜疆邊境交戰持續

最新專欄文章 更多

美國最高法院前世今生 資深法律記者拆解（訂戶專享）
2020/09/25
美國最高法院前世今生 資深法律記者拆解（訂戶專享）
特朗普親認淡化疫情 水門事件記者新書足毀連任路？（訂戶專享）
2020/09/18
特朗普親認淡化疫情 水門事件記者新書足毀連任路？（訂戶專享）
【美國大選】前親信後悔幫特朗普 新書變相為拜登助攻（訂戶專享）
2020/09/11
【美國大選】前親信後悔幫特朗普 新書變相為拜登助攻（訂戶專享）
共和黨無視事實 克魯明嘆講道理行不通（訂戶專享）
2020/08/28
共和黨無視事實 克魯明嘆講道理行不通（訂戶專享）
美國種族歧視暗藏種姓制度 示威反映冰山一角
2020/08/21
美國種族歧視暗藏種姓制度 示威反映冰山一角
地緣政治 政治 外交 亞美尼亞 阿塞拜疆 土耳其 俄羅斯

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月02日 時間09:00）

下一篇文章

【BNO移民】英國12.5萬零售職位化為烏有 研究料情況恐惡化
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民】英國12.5萬零售職位化為烏有 研究料情況恐惡化
【BNO移民】英國12.5萬零售職位化為烏有 研究料情況恐惡化
【新冠疫苗】英國：中俄散播疫苗假消息 破壞西方團結
【新冠疫苗】英國：中俄散播疫苗假消息 破壞西方團結
新型冠狀肺炎全球疫情（10月02日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月02日 時間09:00）
【美國大選】謠傳拜登辯論戴耳機作弊 耳機陰謀論20年前就有
【美國大選】謠傳拜登辯論戴耳機作弊 耳機陰謀論20年前就有
【美國大選】總統辯論主持華萊士遭批不公正、不處理特朗普插話
【美國大選】總統辯論主持華萊士遭批不公正、不處理特朗普插話
【美國大選】特朗普：避稅計劃展現我才智 蠢人才守法
【美國大選】特朗普：避稅計劃展現我才智 蠢人才守法